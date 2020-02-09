Баварія розписала нічию з РБ Лейпциг – рівна битва лідерів Бундесліги

Найкращі команди Німеччини не виявили сильнішого (0:0) в центральному матчі 21 туру Бундесліги. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Лейпциг став осіннім чемпіоном Бундесліги, але відразу після паузи втратив лідерство. На вершину застрибнула Баварія, яка набрала прекрасну форму з яскравим результативним футболом. Всі попередні виїзди на Альянц-Арену завершувалися "сухими" поразками РБ. Сьогодні Юліану Нагельсманну також не прогнозували нічого хорошого, однак цей поєдинок був визначальним для нього в спробах нав'язати Мюнхену боротьбу за чемпіонство.

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У складі Лейпцига з перших хвилин з'явилися два новачки – Дані Ольмо й Анхеліньо. Вони добре проявили себе на тижні в Кубку Німеччини, хоча й не врятували команду від вильоту. Гансі Флік, у свою чергу, не підготував з перших хвилин жодних сюрпризів. Додаткової інтриги наганяло протистояння найкращих бомбардирів чемпіонату – Тімо Вернера та Роберта Лєвандовскі.

Лейпциг в схемі з трьома центрбеками сів у глибоку оборону, а Баварія закріпилася на чужій половині з м'ячем. Господарі домінували, але моменти створювали переважно зі стандартів. Тьяго Алькантара здалеку намагався закинути в "дев'ятку", але Петер Гулачі дотягнувся. Добре працювали мюнхенські фланги – Альфонсо Девіс і Бенжамен Павар постачали небезпечні кроси у штрафний майданчик.

Володіння Баварії доходило до 80%, тоді як Лейпциг намагався дуже швидко переходити в атаку. По суті, все зводилося до закидань на хід Крістоферу Нкунку. У другій половині першого тайму гості дещо змінили стратегію, увімкнувши високий пресинг. Баварія вже не могла так вільно розігрувати м'яч, з'явилися помилки. "Бики" намагалися ними скористатися, однак моментів все одно було обмаль: неточний удар Тімо Вернера та підключення Лукаса Клостерманна.

Баварія перед відпочинком могла вийти вперед, коли гостру атаку двох організували Томас Мюллєр і Роберт Лєвандовскі – поляк на дальній стійці не замкнув подачу. А по перерві гра розкрилася. Лейпциг з ентузіазмом великими силами побіг вперед, Марсель Забітцер і Тімо Вернер ледь не відкрили рахунок.

"Ротен" прийняли цей виклик і почали користуватися розривами в редутах гостей. Томас Мюллєр віддав тонкий пас у штрафний майданчик на Роберта Лєвандовскі, а того збили захисники – пенальті. VAR перевірив ситуацію та вгледів офсайд у форварда, тому 11-метровий пробити не судилося.

Тепер вже Баварія високо пресингувала, а РБ шукав можливості скористатися високою лінією оборони. Такий шанс виник на 63-й хвилині, коли Крістофер Нкунку разом з Тімо Вернером вдвох вибігли на ворота. Француз прийняв розкішне закидання з глибини та вирізав ідеальний пас партнеру, однак Вернер все зіпсував – ударом у дотик дивом не влучив у ціль!

Гансі Флік підсилив свою атаку Феліппе Коутінью, а Юліан Нагельсманн випустив на поле Патріка Шика. Заміна РБ виявилася кориснішою: бразилець запоров кілька випадів неточними передачами, а чех загрожував грамотними відкриваннями в чужому штрафному майданчику. Втім, головний епізод кінцівки зустрічі виник біля воріт гостей.

Леон Горетцка через центр розірвав оборону Лейпцига "стіночкою" з Робертом Лєвандовскі. Він опинився сам на сам з Петером Гулачі, але переграти голкіпера не зумів. Грандіозний сейв угорця зберіг для гостей нічию. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0:0. Команди залишилися на вершині Бундесліги. Баварія перша – 43 очки, РБ Лейпциг другий – 42 пункти.

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