Колишній український футболіст та тренер Сергій Морозов, який нині працює футбольним експертом на каналах Футбол 1/2/3, поділився думками після зустрічі української та іспанської команд.

"Щось з Іспанією відбувається... Нещодавно обіграли їхню збірну, зараз – провідний клуб. Враження різні. По-перше, Шахтар забрав з Мадрида не лише три очки, але й майбутнє.

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Марлос – дядько Чорномор, справжній капітан. Все йшло через нього. Це незважаючи на помилку у другому пропущеному голі. Думаю, жодна людина у світі не могла припустити такий результат. Ще й з таким складом", – сказав Морозов у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді несподівано переміг мадридський Реал з рахунком 3:2 і, завдяки нічиїй у паралельному матчі між Інтером та менхенгладбаською Борусією, очолив турнірну таблицю групи В.

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