Бывший украинский футболист и тренер Сергей Морозов, ныне работающий футбольным экспертом на каналах Футбол 1/2/3, поделился мыслями после встречи украинской и испанской команд.

"Что-то с Испанией происходит... Недавно обыграли их сборную, сейчас – ведущий клуб. Впечатления разные. Во-первых, Шахтер забрал из Мадрида не только три очка, но и будущее.

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Марлос – дядька Черномор, настоящий капитан. Все шло через него. Это несмотря на ошибку во втором пропущенном голе. Думаю, ни один человек в мире не мог предположить такой результат. Еще и с таким составом", – сказал Морозов в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде неожиданно победил мадридский Реал со счетом 3:2 и, благодаря ничьей в параллельном матче между Интером и менхенгладбахской Боруссией, возглавил турнирную таблицу группы В.

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