Мораєс: Нічого спільного між Україною і Бразилією немає

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті розповів про свої враження від України, а також про ставлення до донецького клубу в Бразилії.

"Впевнений, що бразильська публіка відчуває до Шахтаря особливі почуття, оскільки в команді дуже багато представників нашої країни. Дуже важливо відзначити, що клуб робить велику роботу, залучаючи талановитих бразильських футболістів і адаптуючи їх в Європі. Тільки подивіться, скільки висококласних гравців пройшло через Шахтар і тепер грає в провідних клубах Європи! Шахтар знає свою справу, і цим словам є вагомі докази. Бразильці люблять цей клуб.

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Головна риса бразильських футболістів? Труднощі, з якими ми стикаємося в Бразилії, допомагають нам з імпровізацією, технікою та іншим. Думаю, саме це є нашою знаковою рисою.

Мені здається, що нічого спільного між Україною і Бразилією немає. Це абсолютно різні країни. Я бачу привабливими саме відмінності. Знайомство з іншою культурою і зіставлення відмінностей дуже добре допомагає зрозуміти людей. В Україні мені дуже не вистачає пляжу", – цитує Мораєса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже завтра Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в рамках 4 туру Ліги чемпіонів. Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар розпочнеться о 22:00. Після 3 турів "містяни" набрали 6 очок, у донеччан 2 пункти. Перший поєдинок у Харкові завершився поразкою Шахтаря з рахунком 0:3.