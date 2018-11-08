Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті, – Whoscored

Авторитетний портал оцінив гравців поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар (6:0).

Авторитетний портал Whoscored назвав форварда Шахтаря Жуніора Мораєса найкращим гравцем в складі "гірників" у матчі проти Манчестер Сіті. Бразилець отримав оцінку 6.

Найнижчим балом портал відзначив голкіпера донецького клубу Андрія Пятова (4,6).

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

У складі господарів найвищу оцінку отримав Ріяд Марез (9,8 з максимальних 10). До слова, український гравець "містян" Олександр Зінченко напрацював на 8,2, що є найкращим показником серед захисної ланки Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки. Але при цьому донецький клуб ще зберігає математичні шанси на вихід у плей-офф турніру.