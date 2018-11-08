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Мораес – лучший игрок Шахтера в матче против Манчестер Сити, – Whoscored

13:45 42 Читати українською
Мораес – лучший игрок Шахтера в матче против Манчестер Сити, – Whoscored
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Авторитетный портал оценил игроков поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер (6:0).

Авторитетный портал Whoscored назвал форварда Шахтера Жуниора Мораеса лучшим игроком в составе "горняков" в матче против Манчестер Сити. Бразилец получил оценку 6.

Самым низким баллом портал отметил голкипера донецкого клуба Андрея Пятова (4,6).

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0 – видео голов и обзор матча

В составе хозяев самую высокую оценку получил Рияд Марез (9,8 из максимальных 10). К слову, украинский игрок "горожан" Александр Зинченко наработал на 8,2, что является лучшим показателем среди защитного звена Манчестер Сити.

Напомним, Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка. Но при этом донецкий клуб еще сохраняет математические шансы на выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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