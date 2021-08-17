"Розпочали підготовку, нам розповіли про команду: як грає, пресингує, діє в атаці. Позавчора тренування присвятили саме матчу з Монако, тож, гадаю, будемо добре готові.

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Я склад дивився, там є кілька гарних нападників, а взагалі, в Монако молодий колектив. Гадаю, суперник здебільшого грає в командний футбол, яскравих індивідуальностей, які могли б тягнути команду, там немає. Є Фабрегас, але він сидить на заміні.

Поразка Монако від Лор'яна (0:1)? Ми теж поступились Олександрії, а потім провели чудовий поєдинок з Генком. Гадаю, їхній головний тренер дав відпочити основним футболістам. Я зустріч не бачив, але, напевно, так і було. Вони так само, як і ми, провели матч кваліфікації, і тренер дав відпочити футболістам, а потім сталося, як і в нас з Олександрією: пропустили й не змогли забити.

Тож, якщо вони програли, то ще більше налаштовуватимуться й розбиратимуть помилки. Для них, як і для нас, це важливий матч – слід серйозно налаштовуватись і готуватися до бою", – цитує Степананенка офіційний сайт "гірників" з посиланням на Shakhtar News.

До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, на території князівства. Матч-відповідь у Харкові запланований на 25 серпня.

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