Монако готується до домашнього матчу плей-офф ЛЧ проти донецької команди.

Головний тренер монегасків Ніко Ковач обрав 23-х гравців, які захищатимуть честь клубу у двобої з Шахтарем.

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Перший поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів між цими суперниками запланований на 17 серпня, стартовий свисток пролунає о 22:00. Матч-відповідь відбудеться у Харкові 25 серпня.

Нагадаємо, переможець цього двоматчевого протистояння отримає місце у груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру.

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