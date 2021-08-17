Монако – Шахтер: Ковач огласил заявку на матч Лиги чемпионов
00:35 - Читати українською
Монако готовится к домашнему матчу плей-офф ЛЧ против донецкой команды.
Главный тренер монегасков Нико Ковач выбрал 23 игроков, которые будут защищать честь клуба в поединке с Шахтером.
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Первый поединок плей-офф Лиги чемпионов между этими соперниками запланирован на 17 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.
Напомним, победитель этого двухматчевого противостояния получит место в групповом этапе самого престижного клубного турнира.
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