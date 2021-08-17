Настав час вирішальних поєдинків за право вийти у груповий турнір ЛЧ 2021/22. Де дивитися матч Монако – Шахтар онлайн? В Україні гру показує платформа MEGOGO. Для перегляду зустрічі потрібна платна підписка. Матч, як і онлайн-трансляція Монако – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Обидві команди впевнено подолали третій раунд кваліфікації, а у своїх чемпіонатах зазнали по одній поразці. Утім, якщо віце-чемпіон України виграв усі свої матчі при Де Дзербі, крім одного в УПЛ, то суперник поки не знає смаку перемог у французькій Лізі 1. Команда Ковача забила лише 1 гол та набрала очко за перші 2 тури.

Монако – Шахтар: анонс і прогноз на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Відзначаємо, що наставник господарів відходить від схеми у 3 центральні захисники, яку прогнозували провідні ЗМІ Франції. Ліворуч в атаці зіграє росіянин Головін, який забив гол та оформив асист у дуелях зі Спартою, але далі відчував проблеми зі здоров'ям. Загалом у Монако після поразки від Лор'яна аж 7 змін серед гравців основи. Де Дзербі отримав поповнення. Педрінью повертається в основу після травми, якої зазнав тиждень тому з Генком. Після матчу проти Металіста 1925 у Шахтаря лише 4 зміни в основі. Маркос Антоніо, Вітао, Матвієнко та Педрінью міняють Степаненка, Кривцова, Ісмаїлі й Судаков. Відтак в основі донецької команди знову, традиційно для цього сезону ЛЧ, виходять лише 2 українці.

Монако: Маєцкі – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Кайо Енріке – Мартінш, Тчуамені, Фофана, Головін – Фолланд, Бен-Єддер

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Траоре