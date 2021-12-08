"Я задоволений грою та результатом, тому що ми хотіли фінішувати першими в групі та уникнути зустрічі з сильнішими суперниками. Хоча після проходу далі все одно необхідно перемагати у кожній грі, якщо хочеш завоювати трофей.

Реал – Інтер – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми дуже добре працювали з відбором м'яча при контратаках суперника, а коли м'яч був у нас, насолоджувалися комбінаційною грою та створювали гольові моменти. Саме так було забито приголомшливий гол Крооса у першому таймі.

Нам хотілося б більше володіти м'ячем, але такий був тренерський план, і ми задоволені. У перерві він сказав, щоб ми продовжували так само, пресингували і довше утримували м'яч у себе, нікуди не поспішаючи і зберігаючи спокій", – цитує Модріча сайт УЄФА.

Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря