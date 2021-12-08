"Я доволен игрой и результатом, потому что мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

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Мы очень хорошо работали с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, наслаждались комбинационной игрой и создавали голевые моменты. Именно так был забит ошеломляющий гол Крооса в первом тайме.

Нам хотелось бы больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы удовлетворены. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали так же, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не спеша и сохраняя спокойствие", – цитирует Модрича сайт УЕФА.

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