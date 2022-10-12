Шахтар організував зустріч для Іллі Костушевича з півзахисником Реала Лукою Модрічем.

Хлопчик, батьки якого загинули в Маріуполі, раніше вже мав можливість поспілкуватися із зірковим хорватом. Кілька місяців тому Даріо Срна організував розмову через відеозв'язок. Тепер Ілля зустрівся зі своїм кумиром.

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Лука Модріч отримав із рук 7-річного хлопчика символічний подарунок – браслет зі сталі, виготовленої на заводі "Азовсталь". Натомість Ілля отримав футболку гравця Реала.

Зустріч організував донецький клуб. Ілля Костушевич побачився з Модрічем у Варшаві після матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал (1:1).

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