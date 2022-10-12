Шахтер организовал встречу для Ильи Костушевича с полузащитником Реала Лукой Модричем.

Мальчик, родители которого погибли в Мариуполе, ранее уже имел возможность пообщаться со звездным хорватом. Несколько месяцев назад Дарио Срна организовал разговор через видеосвязь. Теперь Илья встретился со своим кумиром.

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Лука Модрич получил из рук 7-летнего мальчика символический подарок – браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь". Взамен Илья получил футболку игрока Реала.

Встречу организовал донецкий клуб. Илья Костушевич увиделся с Модричем в Варшаве после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Реал (1:1).

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