Португалець, який у минулому сезоні став найкращим гравцем Серії А, у нинішній кампанії не демонструє гри належного рівня. Можливо, на це вплинула невизначеність щодо майбутнього. Контракт Леау чинний до літа 2024 року, і представники гравця ведуть напружені переговори з клубом.

Мілан знову сідає за стіл перемовин через Леау і гроші

Мілан не розглядає варіант, за якого Рафаель піде безкоштовно. Головна ідея – підписати нову угоду, але робити це за будь-яку ціну Паоло Мальдіні не збирається. Попередні вимоги Леау категорично не влаштували клуб. Оточення форварда вважає, що завдяки успіхам в ЛЧ, де клуб заробив понад 70 мільйонів євро, Мілан міг би дати своїй головній зірці високу зарплату та ще й погасити борг футболіста Спортінгу, з яким він свого часу самовільно розірвав контракт.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, "россонері" втомилися чекати і висунули Леау чіткі вимоги – протягом 15 днів клуб чекає на відповідь гравця щодо продовження контракту. Фінальна пропозиція Мілана – 6,5 млн євро зарплати за сезон (плюс бонуси) і жодних виплат Спортінгу. Якщо оточення Рафаеля продовжить мовчати, то через 15 днів Паоло Мальдіні розпочне роботу над продажем португальця.

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Наразі Мілан розглядає два варіанти. Перший – продовжити контракт з Леау на своїх умовах. Другий – продаж 23-річного португальця по завершенні нинішнього сезону. У разі необхідності, можливий іще один сценарій – виплата форварду бонусу за підписання контракту, щоб відразу продати його за вигіднішою ціною.