Португалец, ставший в прошлом сезоне лучшим игроком Серии А, в нынешней кампании не демонстрирует игры должного уровня. Возможно, на это повлияла неопределенность по поводу будущего. Контракт Леау действует до лета 2024 года, и представители игрока ведут напряженные переговоры с клубом.

Милан снова садится за стол переговоров из-за Леау и денег

Милан не рассматривает вариант, при котором Рафаэль уйдет бесплатно. Главная идея – подписать новое соглашение, но делать это любой ценой Паоло Мальдини не собирается. Предварительные требования Леау категорически не устроили клуб. Окружение форварда считает, что благодаря успехам в ЛЧ, где клуб заработал более 70 миллионов евро, Милан мог бы дать своей главной звезде высокую зарплату и погасить долг футболиста Спортингу, с которым он в свое время самовольно расторг контракт.

По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" устали ждать и выдвинули Леау четкие требования – в течение 15 дней клуб ждет ответа игрока о продлении контракта. Финальное предложение Милана – 6,5 млн евро зарплаты за сезон (плюс бонусы) и никаких выплат Спортингу. Если окружение Рафаэля продолжит молчать, через 15 дней Паоло Мальдини начнет работу над продажей португальца.

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Милан рассматривает два варианта. Первый – продлить контракт с Леау на своих условиях. Второй – продажа 23-летнего португальца по завершении нынешнего сезона. В случае необходимости возможен еще один сценарий – выплата форварду бонуса за подписание контракта, чтобы сразу продать его по более выгодной цене.