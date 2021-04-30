Керівництво Мілана не буде церемонитися з гравцями, якщо вони не виконають головне завдання на сезон.

Влітку семеро гравців "росссонері" ризикують покинути Сан-Сіро, інформує Sempre Milan з посиланням на Tuttosport.

Мілан визначився з долею Піолі – клуб ризикує вкотре залишитися без Ліги чемпіонів

Дві "вередливі" зірки не продовжують контракти і можуть піти вільними агентами – Доннарумма та Чалханоглу. Томорі та Мейте виступають за Мілан на правах оренди, але їхній викуп не здається вирішеною справою. Угода ветерана Маріо Манджукіча також розрахована лише до літа. Імовірно, що доведеться продавати навіть важливих гравців. Романьйолі та Леау високо цінуються на ринку, тому можуть серйозно поповнити бюджет клубу.

Додамо, що наразі Мілан посідає "непрохідну" п'яту сходинку Серії А. Підопічні Піолі поступаються Ювентусу і Наполі за додатковими показниками, а Аталанті – двома очками.

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