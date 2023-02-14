Цілих 9 років Мілан не був представлений у плей-офф Ліги чемпіонів. За цей час встигло вирости покоління вболівальників, яке вже і не пам'ятає колишньої величі клубу – втім, "россонері" можуть виховати нове. Скудетто, завойоване після 12 років без чемпіонств, та пристойний виступ на груповому етапі ЛЧ дозволили сподіватись на камбек в еліту.

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Втім, історія виявилась не такою простою, як очікувалось. Шикарно пройшовши першу половину сезону, підопічні Стефано Піолі тотально "попливли" у другій. Мілан видав серію у 5 матчів без перемог у Серії А, програвши 4 з них, а в Кубку команда зазнала розгрому від Інтера – причому у трьох поєдинках поспіль суперники забивали 3+ голів. Перемога над Торіно на вихідних не покращила настрій, адже рівень гри залишився вкрай низьким.

Спад доволі очікуваний. "Россонері" і в попередньому сезоні мали серйозні проблеми в позиційному наступі, однак тоді команда перебирала очки. Нині ж суперники підлаштовуються під Мілан, сідаючи глибше. Є проблеми і в кадровому плані – особливо це стосується втрати Меньяна, найкращого кіпера Європи у попередньому сезоні. Стефано Піолі, своєю чергою, не може знайти нових ідей – пресинг не працює, а низький блок виглядає ще гірше.

Тим не менш, історія знає багато прикладів, коли жахливі виступи в чемпіонаті компенсуються парадом у ЛЧ. Для Мілана історія з поверненням у плей-офф є особливою, тож команда буде заведеною – та і останні результати вимагають розізлитись. Тоттенхем же саме в цей момент опинився в скрутному становищі.

12 років тому лондонці пройшли Мілан у легендарному поєдинку 1/8 фіналу. Легендарним його зробили не стільки події по ходу гри (хоча Бейл феєрив), скільки поза ним – італійці влаштували сутичку, в якій Гаттузо схопив за горло асистента Харрі Реднаппа. Тепер же існує ризик реваншу "россонері" і на футбольному полі, адже "шпори" програли три з п'яти останніх матчів АПЛ. При цьому Ман Сіті та Лестер забили їм по 4 голи!

А ще раніше команда програла Астон Віллі вдома й розписала нічию з Брентфордом. Взагалі, у новому році єдиним масштабним успіхом Антоніо Конте став тріумф над Сіті у позаминулому турі – втім, саме після нього Лестер завдав Тоттенхему найбільшої поразки в сезоні (4:1). Тут теж можна говорити про кризу, причому вона триває значно довше, ніж у Мілана.

У Тоттенхема забагато травм, внаслідок чого лідери підходять до матчів у різній формі. "Півні" пропустили на 5+ голів більше очікуваного, недозабивши понад 6 очікуваних м'ячів. Вони програвали протягом 30% ігрових хвилин в АПЛ, що є найгіршим показником за останні сім років. Дана особливість впливає на найкращого бомбардира АПЛ у попередньому сезоні – Сона – він майже не приносить користі за такого сценарію гри.

Лондонці все одно залишаються небезпечними. Особливу загрозу для Мілана становлять механічні флангові розіграші (особливо у зоні Кулусевскі), та і в цілому криза Тотнема не виглядає системною. Швидше, мова йде про стандартну регресію до середнього, характерну після надто успішних сезонів, плюс не все в порядку з окремими виконавцями та кадрами. В одному матчі підопічні Антоніо Конте все ще здатні винести будь-кого – принаймні, вони це могли до останніх новин від лікарів.

Кадрова ситуація

Тоттенхем зіткнувся зі справжньою катастрофою, втративши Бентанкура. Родріго порвав хрести, а це мінімум півроку без футболу. Крім того, гомілкостоп зламав Біссума. На 6-8 тижнів вилетів Льоріс, який ушкодив коліно. Травмований і Сессеньйон, в той час як Хьойб'єрг не зіграє з Міланом через дискваліфікацію.

На жаль для вболівальників "россонері", в заявку не потрапили Ібрагімовіч, Дест і Меньян – вони залишаються в лазареті. Втрату перших двох тіфозі переживають легко, але без Майка у команди все дуже погано. Щоправда, до другого матчу голкіпер може встигнути відновитись.

Крім того, останні матчі через пошкодження пропускали Бенассер та Флоренці, що також неприємно. Втім, ситуація все одно не настільки критична, як у суперника.

Орієнтовні склади на матч Мілан – Тоттенхем

Мілан: Тетерушану – Калюлю, К'яер, Чау – Салемакерс, Круніч, Тоналі, Ернандес – Діас, Леау – Жиру

Тоттенхем: Форстер – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Скіпп, Сарр, Перішіч – Кулусевскі, Сон – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Невеличку перевагу букмекери віддають Мілану. Вочевидь, взнаки далися новини з лазарету Тоттенхема, адже по грі навіть кризові "шпори" на голову кращі за нинішню команду Стефано Піолі. Нині ж можна прогнозувати доволі обережний матч, у якому обидві команди вичікуватимуть на помилку суперника.

Мілан не має права сідати низько, але й сильно розкриватись не можна. Те ж саме стосується лондонців – у матчі проти Манчестер Сіті вони спробували грати агресивно навіть за переваги в два голи, що вилилось у чотири пропущених. Порвати "півнів" на контрах було просто навіть з Бентанкуром, а зараз тим паче. Закривається ж Тоттенхем доволі впевнено.

Саме тому ми прогнозуємо нічию, хоча на дистанції перспективніше виглядає саме англійська команда.

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