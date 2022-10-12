"Дуже важка гра була. Могли розраховувати на 3 очки, але пропустили в кінці. Дуже прикро. Але якби нам заздалегідь сказали, що наберемо одне очко, то зраділи б. Тепер після матчу всі були засмучені. Не дуже позитивні емоції.

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У роздягальні головний тренер сказав, що ми великі молодці, що у нас гарна команда. Треба готуватися далі. Дуже дякую уболівальникам. Гарна була підтримка, гралося набагато легше.

На Зубкова був вивірений пас, звичайно. Розіграли дуже гарну комбінацію, зробили переміщення. Знайшли Мудрика, він витягнув на себе гравця й покотив, Зубков завершив – хороший м’яч", – сказав Михайліченко у коментарі прес-службі Шахтаря.

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