"Очень тяжелая игра была. Могли рассчитывать на 3 очка, но пропустили в конце. Очень обидно. Но если бы нам заранее сказали, что наберем одно очко, то обрадовались бы. Теперь после матча все были расстроены. Не очень положительные эмоции.

Зубков: Теперь Реал – мои клиенты

В раздевалке главный тренер сказал, что мы большие молодцы, что у нас хорошая команда. Надо готовиться дальше. Большое спасибо болельщикам. Хорошая была поддержка, игралось намного легче.

На Зубкова был выверенный пас, конечно. Разыграли очень хорошую комбинацию, сделали перемещение. Нашли Мудрика, он вытащил на себя игрока и покатил, Зубков завершил – хороший мяч", – сказал Михайличенко в комментарии пресс-службе Шахтера.

"Після Реала голова може піти обертом": правильна ставка Шахтаря, визначальна "трієчка" і парадокс імені Динамо