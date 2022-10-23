Донецький Шахтар, який за домовленістю з Минаєм переніс поєдинок 9-го туру УПЛ, продовжує підготовку до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка. "Гірники" працюють на базі футбольного клубу Рух у Винниках і вже сьогодні, 23 жовтня, транзитом через польське місто Жешув вирушать у Шотландію.

Шахтар готується до матчу з Селтіком без трьох українців

Однак, ранкове тренування пройшло за графіком. Під час відпрацювання ударів з кутового головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч вирішив влаштувати підопічним майстер-клас. Хорватський фахівець продемонстрував особливість удару при виконанні "сухого листа" – стопа ноги була вивернута до середини. Постріл вдався на славу. В ейфорії від успіху Йовічевіч не дозволив наступному футболісту реалізувати свою спробу, жартома штовхнувши його під час удару.

Нагадаємо, зустріч проти Селтіка відбудеться 25 жовтня – стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Селтік переміг у перестрілці з 7 голами й 2 скасованими – попереду Шахтар, який відпочиває