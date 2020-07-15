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"Ми всі знаємо, чим займався Манчестер Сіті": президент Ла Ліги обурений рішенням CAS щодо "містян"

15 липня 23:27 - Читать на русском
"Ми всі знаємо, чим займався Манчестер Сіті": президент Ла Ліги обурений рішенням CAS щодо "містян"
Хав'єр Тебас / Marca

Очільник Ла Ліги Хав'єр Тебас не здивований вердиктом Спортивного арбітражного суду, який вирішив дозволити Манчестер Сіті брати участь у Лізі чемпіонів 2020/21.

Як відомо, 13 липня CAS скасував рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації "містян" з єврокубків. Таким чином, Ман Сіті зможе грати в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Суд зменшив ще й розмір штрафу для клубу з 30-ти до 10-ти млн євро.

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"Ман Сіті гратиме в ЛЧ не тому, що зробив все добре, а тому, що CAS дещо зробив не так. Ми всі знаємо, чим займався Манчестер Сіті. Всі у футболі знають, що вони роблять. CAS помер. Останніми роками рішення суду викликають лише сумніви", – цитує Тебаса Marca.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хав'єр Тебас Іспанія Ліга чемпіонів УЄФА Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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