"Ми всі знаємо, чим займався Манчестер Сіті": президент Ла Ліги обурений рішенням CAS щодо "містян"

Очільник Ла Ліги Хав'єр Тебас не здивований вердиктом Спортивного арбітражного суду, який вирішив дозволити Манчестер Сіті брати участь у Лізі чемпіонів 2020/21.

Як відомо, 13 липня CAS скасував рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації "містян" з єврокубків. Таким чином, Ман Сіті зможе грати в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Суд зменшив ще й розмір штрафу для клубу з 30-ти до 10-ти млн євро.

Манчестер Сіті отримав офіційний вердикт щодо дискваліфікації з єврокубків

"Ман Сіті гратиме в ЛЧ не тому, що зробив все добре, а тому, що CAS дещо зробив не так. Ми всі знаємо, чим займався Манчестер Сіті. Всі у футболі знають, що вони роблять. CAS помер. Останніми роками рішення суду викликають лише сумніви", – цитує Тебаса Marca.

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