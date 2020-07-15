"Мы все знаем, чем занимался Манчестер Сити": президент Ла Лиги возмущен решением CAS касательно "горожан"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не удивлен вердиктом Спортивного арбитражного суда, который решил позволить Манчестер Сити участвовать в Лиге чемпионов 2020/21.

Как известно, 13 июля CAS отменил решение УЕФА относительно двухлетней дисквалификации "горожан" из еврокубков. Таким образом, Ман Сити сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Суд уменьшил еще и размер штрафа для клуба с 30-ти до 10-ти млн евро.

Манчестер Сити получил официальный вердикт относительно дисквалификации из еврокубков

"Ман Сити будет играть в ЛЧ не потому, что сделал все хорошо, а потому, что CAS кое-что сделал не так. Мы все знаем, чем занимался Манчестер Сити. Все в футболе знают, что они делают. CAS умер. В последние годы решения суда вызывают только сомнения", – цитирует Тебаса Marca.

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