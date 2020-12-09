"Ми можемо залишитися без євровесни, а можемо опинитися першими. Або вийти в Лігу Європи з третього місця. Але така ситуація практично з усіма командами, які у нас в групі. Світ футболу не очікував такого, що у всіх команд буде можливість вийти в плей-офф і що все буде вирішуватися в останньому турі. Це сюрприз.

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Лише один день ми могли відпрацювати ці компоненти – в Києві, за закритими дверима. У Мілані у нас не буде часу на це. Ми відмовляємося від статусу команди, яка нікуди не вийде.

Тому ми з останніх сил боремося до кінця. З огляду на вартості команд і той факт, що ми не входимо в топ-5 ліг, Шахтар – найбільша сенсація. Хоча я розумію, що для багатьох 0:10 проти Борусії – вирішальний фактор, щоб не зробити про нашу команду позитивний висновок. Але правда футболу в тому, що 0:1 і 0:10 – одне і те ж. Це просто поразки. Ми не будемо грати так, як в Києві. На Сан-Сіро Шахтар буде грати по-іншому", – запевнив Каштру в коментарі Football.ua.

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