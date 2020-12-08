"Потрібно виграти завтрашній матч. Шахтар – чудова команда. Так, у нас є труднощі з кадрами, однак це нас ще більше мобілізує. Перед поєдинком з Борусією був поганий настрій, зараз вже кращий, а після перемоги над Шахтарем може бути ще кращий.

Я не хвилююся про матч між Борусією та Реалом. Зовсім не хвилююся, що ті команди можуть зіграти у вигідний обом результат. Це Ліга чемпіонів, найвищий рівень, а не якийсь любительський турнір у барі. Тут таке нереально, кожен вирішує свої завдання.

Інтер – Шахтар: "гірники" оголосили заявку на вирішальний матч ЛЧ

Попередній матч з Шахтарем був дуже важким. У них прекрасна команда, прекрасний тренер. Це швидкий суперник, індивідуально сильні виконавці. Проти них завжди грати складно. Ми зустрічаємося вже втретє за короткий час, але кожен поєдинок – це окрема історія. Хочемо провести завтрашню гру якнайкраще, в нас немає іншого виходу. Шахтар влаштовує два підсумки, а нам потрібна тільки перемога.

Ситуація в центрі поля ненайкраща, в нас є проблеми. Але ми все проаналізуємо та випустимо тих, хто найбільше підходить. Відаль не зможе зіграти, ми не повинні ним ризикувати. Інтер не може собі цього дозволити. Ми будемо грати з усвідомленням того, що ми єдина велика команда. Сьогоднішнє тренування важливе для футболістів. Я погляну на їхню роботу, оціню їх і тоді визначу склад", – сказав на прес-конференції Антоніо Конте.

Нагадаємо, матч Інтер – Шахтар відбудеться 9 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф. Італійцям потрібна виключно перемога, а "гірників" за певних обставин може влаштувати нічия. У Шахтар – 7 очок, в Інтера – 5 пунктів. Перший поєдинок між цими суперниками завершився нульовою нічиєю.

Шахтар втримав нічию проти Інтера: "група смерті" для грандів, Трубін зупиняє Лукаку, слабка гра зіркових бразильців