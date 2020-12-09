"Мы можем остаться без евровесны, а можем оказаться первыми. Или выйти в Лигу Европы с третьего места. Но такая ситуация практически со всеми командами, которые у нас в группе. Мир футбола не ожидал такого, что у всех команд будет возможность выйти в плей-офф и все будет решаться в последнем туре. Это сюрприз.

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Только один день мы могли отработать эти компоненты – в Киеве, за закрытыми дверями. В Милане у нас не будет времени на это. Мы отказываемся от статуса команды, которая никуда не получится.

Поэтому мы из последних сил боремся до конца. Учитывая стоимости команд и тот факт, что мы не входим в топ-5 лиг, Шахтер – главная сенсация. Хотя я понимаю, что для многих 0:10 против Боруссии – решающий фактор, чтобы не сделать о нашей команде положительное заключение. Но правда футбола в том, что 0:1 и 0:10 – одно и то же. Это просто поражение. Мы не будем играть так, как в Киеве. На Сан-Сиро Шахтер будет играть по-другому", – заверил Каштру в комментарии Football.ua.

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