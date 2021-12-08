Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко запевнив, що у майбутньому "гірники" демонструватимуть значно кращі результати.

"Всі чекали на інший результат. Ми ще попереду. Ми ще покажемо себе.

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Дякуємо всім за підтримку", – написав Корнієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на власному полі не втримав перемогу над Шерифом, пропустивши у доданий час. Як наслідок, "гірники" посіли у своїй групі останню сходинку, залишившись без єврокубкової весни.

До слова, донецька команда вперше за десять років не змогла вийти у плей-офф єврокубків.

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