Защитник Шахтера Виктор Корниенко заверил, что в будущем "горняки" будут демонстрировать гораздо лучшие результаты.

"Все ждали другого результата. Мы еще впереди. Мы покажем себя.

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Спасибо всем за поддержку", – написал Корниенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле не удержал победу над Шерифом, пропустив в добавленное время. Как следствие, "горняки" заняли в своей группе последнюю строчку, оставшись без еврокубковой весны.

К слову, донецкая команда впервые за десять лет не смогла выйти в плей-офф еврокубков.

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