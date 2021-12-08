"Мы еще покажем себя": Корниенко пригрозил будущим соперникам Шахтера в Лиге чемпионов
Защитник Шахтера Виктор Корниенко заверил, что в будущем "горняки" будут демонстрировать гораздо лучшие результаты.
"Все ждали другого результата. Мы еще впереди. Мы покажем себя.
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Спасибо всем за поддержку", – написал Корниенко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле не удержал победу над Шерифом, пропустив в добавленное время. Как следствие, "горняки" заняли в своей группе последнюю строчку, оставшись без еврокубковой весны.
К слову, донецкая команда впервые за десять лет не смогла выйти в плей-офф еврокубков.
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