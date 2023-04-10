Дієго Сімеоне двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів як тренер, проте його Атлетіко обидва рази зазнавав там невдач. Зіграти у головному матчі європейського сезону зараз має шанс його син Джованні.

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Влітку 2023-го Джованні Сімеоне пішов на підвищення. Після чудового сезону у Вероні, де найстарший із трьох синів Сімеоне у середньому забивав у кожному другому матчі, на хлопця звернули увагу у Наполі. Переїзд у Неаполь означав для Джованні втілення дитячої мрії.

Раніше, коли я ще жив у Аргентині, дивився матчі Ліги чемпіонів удень через різницю у часі. Я переглядав не лише усі матчі, а й навіть інтерв'ю з гравцями. Перший турнір, який чітко пам'ятаю, припав на 2007 рік, коли переміг Мілан. Відтоді я був одержимий ідеєю зіграти на цьому рівні, – розповідав гравець Наполі на початку року в розмові з UEFA.

Джованні настільки мріяв про виступи у Лізі чемпіонів, що у 13 років вирішив набити собі тату із логотипом ЛЧ. "Це було спонтанно. Сказав собі: "Хочу зробити це татуювання і поцілую його, коли вийду на цей рівень і заб'ю гол". Я розповів мамі про своє бажання. Вона дозволила, а тато був проти. Він сказав, що я божевільний. Він не надто вірив у татуювання".

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Сімеоне-молодший зізнався, що одного лише погляду на тату було достатньо, щоб отримати екстра мотивацію. 7 вересня 2022-го – Джованні назавжди запам'ятає той день. На стадіон Дієго Армандо Марадони на матч першого туру приїхав Ліверпуль, та Сімеоне залишився на лаві запасних. А далі все було, як у казці. 41 хвилина, травма Віктора Осімхена. Тренер Наполі Лучано Спаллетті підкликає до себе Джованні: "Час виходити". Той вибіг на поле, а вже через три хвилини цілував своє тату.

Хвіча Кварацхелія все зробив для партнера і виклав йому м'яч точно під удар. Сімеоне не схибив і побіг святкувати. Можна лише здогадуватися, що відчував 27-річний дебютант тієї миті. Джованні не стримав сліз.

А тепер повернімося на 26 років назад. 11 вересня 1996-го, Вісенте Кальдерон, матч Атлетіко – Стяуа. У старті господарів вийшов 26-річний центральний півзахисник Дієго Сімеоне. За рахунку 2:0 на 64-й та 84-й хвилинах брутальний аргентинець оформив дубль і прекрасно відзначив свій дебют у Лізі чемпіонів. У наступному турі Сімеоне повторив своє досягнення. Цього разу постраждав польський Відзев – Дієго знову записав до активу два голи. Нічого не вдіяв і голкіпер господарів Мацей Щенсни, батько майбутньої зірки Войцеха.

Неймовірно, але Джованні не лише повторив досягнення батька із голом у дебютному матчі, а й спромігся на ще один рекорд. У наступних трьох поєдинках Сімеоне-молодший забив ще тричі (один Аяксу та два Рейнджерс). Таким чином, Джованні Сімеоне став другим аргентинцем, який відзначився чотирма голами у своїх перших чотирьох матчах в ЛЧ. Першим таким аргентинцем був його батько Дієго.

Мати амбіції. Це у тата в крові – бажання досягати своїх цілей. Я вирішив грати у футбол не через батька, а тому, що грав з дитинства. Я завжди мав свою мету, мрію, яка часом здавалася далекою, але я знав, що зможу досягти бажаного. Батько показав мені це своєю наполегливою працею. Я помічаю у ньому багато своїх якостей. Він радив мені вчитися та пізнавати щось нове до останнього дня кар'єри. Це була його найкраща і єдина порада, – каже Джованні.

Як гравець Дієго Сімеоне провів п'ять сезонів у Лізі чемпіонів. Три перших походи завершилися чвертьфіналами. Кожного разу це були різні команди: Атлетіко, Інтер та Лаціо. Поки це максимальне досягнення і для його сина. Джованні мріє про півфінал, утім для цього його Наполі необхідно пройти Мілан.

У Лізі чемпіонів Сімеоне-молодшому дістається обмаль часу від Спаллетті. В останніх трьох іграх він отримав крихти – 18 хвилин (3 із Ліверпулем, 6 та 9 у матчах з Айнтрахтом). Проте як і тоді, у дебютному поєдинку, Джованні готовий схопитися за свій шанс та використати перший же момент.

У ролі тренера Дієго Сімеоне 10 разів стартував з Атлетіко у Лізі чемпіонів, двічі був надзвичайно близьким до трофея, та все ніяк не може завоювати вухатого. У поточному розіграші "матрасники" вже вилетіли із турніру, однак Наполі із Сімеоне-молодшим все ще залишається у грі. Чому б Джованні не продовжити написання власної казки та не виграти трофей з першої спроби?