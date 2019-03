Мессі забиває 35 і більше голів за Барселону 11-й сезон поспіль

Нападник Барселони Ліонель Мессі вражає стабільною результативністю.

Аргентинець відкрив рахунок у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Ліона та довів лік своїх голів у поточному сезоні до 35 в усіх турнірах.

Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Лізі чемпіонів – попереду лише Хаві

Це вже 11-й сезон поспіль, коли Ліонель Мессі забиває 35 або більше голів впродовж сезону, повідомляє статистичний портал Opta.

Барселона запропонує контракт Мессі до 2023 року

Востаннє Мессі забив менше 35 голів у сезоні 2007/08, тоді молодий аргентинець відзначився у воротах суперника 16 разів. Рекордним для нападника є сезон 2011/2012, тоді Лео забив 73 м’ячі в усіх турнірах.

35 - Lionel Messi has scored 35+ goals for @FCBarcelona in each of his last 11 seasons in all competitions. Amazing. pic.twitter.com/inrYph7pHW