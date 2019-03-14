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Мессі забиває 35 і більше голів за Барселону 11-й сезон поспіль

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Мессі забиває 35 і більше голів за Барселону 11-й сезон поспіль
Ліонель Мессі / соцмережі

Нападник Барселони Ліонель Мессі вражає стабільною результативністю.

18’ Ліонель Мессі
31’ Філіппе Коутінью
78’ Ліонель Мессі
81’ Жерар Піке
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Аргентинець відкрив рахунок у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Ліона та довів лік своїх голів у поточному сезоні до 35 в усіх турнірах.

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Це вже 11-й сезон поспіль, коли Ліонель Мессі забиває 35 або більше голів впродовж сезону, повідомляє статистичний портал Opta.

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Востаннє Мессі забив менше 35 голів у сезоні 2007/08, тоді молодий аргентинець відзначився у воротах суперника 16 разів. Рекордним для нападника є сезон 2011/2012, тоді Лео забив 73 м’ячі в усіх турнірах.

Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона - Ліон
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