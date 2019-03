Месси забивает 35 и более голов за Барселону 11-й сезон подряд

Нападающий Барселоны Лионель Месси поражает стабильной результативностью.

Аргентинец открыл счет в матче 1/8 Лиги чемпионов против Лиона и довел счет своих голов в текущем сезоне до 35 во всех турнирах.

Месси обошел Иньесту по количеству матчей за Барселону в Лиге чемпионов – впереди только Хави

Это уже 11-й сезон подряд, когда Лионель Месси забивает 35 или более голов в течение сезона, сообщает статистический портал Opta.

Барселона предложит контракт Месси до 2023 года

Последний раз Месси забил меньше 35 голов в сезоне 2007/08, тогда молодой аргентинец отличился в воротах соперника 16 раз. Рекордным для нападающего является сезон 2011/2012, тогда Лео забил 73 мяча во всех турнирах.

35 - Lionel Messi has scored 35+ goals for @FCBarcelona in each of his last 11 seasons in all competitions. Amazing. pic.twitter.com/inrYph7pHW