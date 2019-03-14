toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ БАРСЕЛОНА - ЛИОН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Месси забивает 35 и более голов за Барселону 11-й сезон подряд

00:55 13 Читати українською
Месси забивает 35 и более голов за Барселону 11-й сезон подряд
Лионель Месси/ соцсети

Нападающий Барселоны Лионель Месси поражает стабильной результативностью.

18’ Лионель Месси
31’ Филиппе Коутиньо
78’ Лионель Месси
81’ Жерар Пике
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Аргентинец открыл счет в матче 1/8 Лиги чемпионов против Лиона и довел счет своих голов в текущем сезоне до 35 во всех турнирах.

Месси обошел Иньесту по количеству матчей за Барселону в Лиге чемпионов – впереди только Хави

Это уже 11-й сезон подряд, когда Лионель Месси забивает 35 или более голов в течение сезона, сообщает статистический портал Opta.

Барселона предложит контракт Месси до 2023 года

Последний раз Месси забил меньше 35 голов в сезоне 2007/08, тогда молодой аргентинец отличился в воротах соперника 16 раз. Рекордным для нападающего является сезон 2011/2012, тогда Лео забил 73 мяча во всех турнирах.

Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона - Лион
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
59
мин
Динамо Киев
19:55
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук