Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Лізі чемпіонів – попереду лише Хаві

Нападник Барселони Ліонель Мессі зіграв у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Цей матч став 131-м для аргентинця у футболці Барселони у Лізі чемпіонів, таким чином Мессі обігнав за цим показником свого колишнього партнера Андреса Іньєсту.

На першому місці перебуває легенда "синьо-гранатових" Хаві, в активі якого 151 матч за Барселону у Лізі чемпіонів, повідомляє статистичний портал Opta.

Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (3:1) Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів у Ла Лізі.

