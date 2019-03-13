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Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Лізі чемпіонів – попереду лише Хаві

13 березня 23:20 230 Читать на русском
Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Лізі чемпіонів – попереду лише Хаві
Ліонель Мессі та Луїс Суарес / Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі зіграв у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

18’ Ліонель Мессі
31’ Філіппе Коутінью
78’ Ліонель Мессі
81’ Жерар Піке
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Цей матч став 131-м для аргентинця у футболці Барселони у Лізі чемпіонів, таким чином Мессі обігнав за цим показником свого колишнього партнера Андреса Іньєсту.

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На першому місці перебуває легенда "синьо-гранатових" Хаві, в активі якого 151 матч за Барселону у Лізі чемпіонів, повідомляє статистичний портал Opta.

Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (3:1) Мессі обійшов Іньєсту за кількістю матчів у Ла Лізі.

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