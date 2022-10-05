Мессі відзначився у третьому турі Ліги чемпіонів, завершивши красиву комбінацію ударом у дальній кут. Бенфіка стала 40 жертвою аргентинця в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta.

Мессі влітку стане гравцем Барселони, – журналістка

Мессі – єдиний, хто засмутив стільки команд. Шахтар і Динамо пропущеними голами допомогли Ліонелю встановити історичний рекорд.

Мессі майже всю кар'єру провів у Барселоні, а останні два сезони виступає за ПСЖ. Аргентинець 4 рази вигравав Лігу чемпіонів.