Мессі забив у Лізі чемпіонів 40 різним командам – рекорд, до якого долучилися Динамо та Шахтар
23:20 - Читать на русском
Аргентинський феномен продовжує встановлювати унікальні досягнення.
86' live
Ліонель Мессі 22’
22’ Ліонель Мессі
Мессі відзначився у третьому турі Ліги чемпіонів, завершивши красиву комбінацію ударом у дальній кут. Бенфіка стала 40 жертвою аргентинця в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta.
Мессі влітку стане гравцем Барселони, – журналістка
Мессі – єдиний, хто засмутив стільки команд. Шахтар і Динамо пропущеними голами допомогли Ліонелю встановити історичний рекорд.
Мессі майже всю кар'єру провів у Барселоні, а останні два сезони виступає за ПСЖ. Аргентинець 4 рази вигравав Лігу чемпіонів.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter