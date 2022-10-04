Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі повернеться до Барселони 1 липня 2023 року, стверджує аргентинська журналістка Вероніка Брунаті у своєму Твіттері.

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Раніше саме вона повідомила подробиці щодо умов контракту Мессі з ПСЖ. Нагадаємо, що у 2021 році аргентинський нападник підписав із парижанами дворічну угоду з можливістю продовження до літа 2024 року. Зарплата Мессі у ПСЖ становить 35 мільйонів євро на рік.

У Барселоні Мессі заробляв 75 мільйонів євро на рік. Кольори каталонського клубу Лео захищав з 2003 до 2021 року.

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