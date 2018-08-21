Мессі "вирішив" долю переможця Ліги чемпіонів уже на старті сезону – унікальна прикмета і нові рекорди

Ліонель Мессі знову це зробив. Форвард Барселони забив прем'єрний гол каталонського клубу в сезоні чемпіонату Іспанії, і фанати "синьо-гранатових" у захваті від цього.

У матчі проти Алавеса Мессі не лише забив 6000-й гол Барселони у Прімері. Лео ще й змусив усіх згадати про неймовірну прикмету. Аргентинець, який раніше відзначився і 5000-м голом каталонців у чемпіонаті Іспанії, за 15 років у Барсі наколотив 385 голів у 419 матчах Ла Ліги, до чого додав 125 гольових пасів. Фактично він доклав ногу майже до кожного другого м'яча блаугранас у цьому турнірі за свою еру.

Барселона – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Перед нами гравець, який забиває у 15-му поспіль сезоні Прімери – нікому в цьому столітті не вдавалось подібне. А ще він вийшов на нову вершину серед легендарних аргентинців: зрівнявся з найкращим бомбардиром в рамках одного чемпіонату Карлосом Б'янкі (по 385 голів). У великого Альфредо Ді Стефано було 376 забитих м'ячів.

Ліонель також підтвердив своє реноме виконавця летальних для суперника стандартів: він забиває 10-й сезон поспіль зі штрафного. У 2017/18 аргентинець перевершив рекорд Роналдінью, відзначившись з вільних ударів 7 разів. У 2018/19 вже забив Алавесу і зробив заявку на покращення свого досягнення.

А ще видання по всьому світу розписують, що Мессі вже "вирішив" долю переможця Ліги чемпіонів 2018/19. Тричі Ліонель забивав перший гол Барси у сезоні Прімери, і в усіх випадках його команда вигравала ЛЧ. Причому незмінно з переконливою різницею у 2 голи!

У сезоні 2008/09 було закладено початок унікальної прикмети. Аргентинець розписався у воротах Расінга (1:1). Цікаво, що це був матч другого туру чемпіонату Іспанії. У першому команда Хосепа Гвардіоли сенсаційно програла Нумансії 0:1, але розпочала свій великий шлях до потрійної корони, вигравши Лігу і Кубок країни, а також ставши клубними чемпіонами Європи. У фіналі ЛЧ "більше ніж клуб" обіграв Манчестер Юнайтед (2:0).

Минуло 2 роки, і Лео знову взявся за старе. Він забив тому ж Расінгу (3:0), а хлопці Гвардіоли вибороли золото в Іспанії та Європі. Цікаво, що вдруге у фіналі було бито МЮ (3:1).

У сезоні 2014/15 Мессі забив у ворота Ельче. Той матч так само, як і проти Алавеса та Расінга. завершився з рахунком 3:0. Команда вже Луїса Енріке довела справу до перемоги в чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також Лізі чемпіонів, де перервала гегемонію Реала, яка відновилась і триває досі. У Берліні каталонці обіграли Ювентус 3:1.

Востаннє Барселона вигравала Лігу чемпіонів ще з Неймаром

Барселона є одним з традиційних фаворитів євросезону. За розцінками букмекерів Bwin, лише 2 клуби мають кращі шанси на перемогу в Лізі чемпіонів 2018/19. І серед них немає чинного володаря трофею Реала, який тільки 6-й!

На перемогу Барси коефіцієнт 7,5, тоді як на Манчестер Сіті Гвардіоли та Ювентус з Роналду – 6,5. Каталонці випереджають усі іспанські клуби, а також таких фаворитів, як ПСЖ, Баварія і Ліверпуль.

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