Месси "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов уже на старте сезона – уникальная примета и новые рекорды

Лионель Месси снова это сделал. Форвард Барселоны забил премьерный гол каталонского клуба в сезоне чемпионата Испании, и фанаты "сине-гранатовых" в восторге от этого.

В матче против Алавеса Месси не только забил 6000-й гол Барселоны в Примере. Лео еще и заставил всех вспомнить о невероятной примете. Аргентинец, который ранее отметился и 5000-м голом каталонцев в чемпионате Испании, за более чем 15 лет в Барсе наколотил 385 голов в 419 матчах Ла Лиги, к чему добавил 125 голевых пасов. Фактически он приложил ногу почти к каждому второму мячу блаугранас в этом турнире в своей эре.

Барселона – Алавес – 3:0 – видео голов и обзор матча

Перед нами игрок, который забивает в 15-м подряд сезоне Примеры – никому в этом веке не удавалось подобное. А еще он вышел на новую высоту среди легендарных аргентинцев: сравнялся с лучшим бомбардиром в рамках одного чемпионата Карлосом Бьянки (по 385 голов). У великого Альфредо Ди Стефано было 376 забитых мячей.

Лионель также подтвердил свое реноме исполнителя летальных для соперника стандартов: он забивает 10-й сезон подряд со штрафного. В 2017/18 аргентинец превзошел рекорд Роналдинью, отметившись со свободных ударов 7 раз. В 2018/19 уже забил Алавесу и сделал заявку на улучшение своего достижения.

А еще издания по всему миру расписывают, что Месси уже "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов 2018/19. Трижды Лионель забивал первый гол Барсы в сезоне Примеры, и во всех случаях его команда выигрывала ЛЧ. Причем неизменно с убедительной разницей в 2 гола!

В сезоне 2008/09 было положено начало уникальной приметы. Аргентинец расписался в воротах Расинга (1:1). Интересно, что это был матч второго тура чемпионата Испании. В первом команда Хосепа Гвардиолы сенсационно проиграла Нумансии 0:1, но начала свой большой путь к тройной короне, выиграв Лигу и Кубок страны, а также став клубными чемпионами Европы. В финале ЛЧ "больше чем клуб" обыграл Манчестер Юнайтед (2:0).

Прошло 2 года, и Лео снова взялся за старое. Он забил тому же Расингу (3:0), а ребята Гвардиолы завоевали золото в Испании и Европе. Интересно, что во второй раз в финале был бит МЮ (3:1).

В сезоне 2014/15 Месси забил в ворота Эльче. Тот матч так же, как и против Алавеса и Расинга. завершился со счетом 3:0. Команда уже Луиса Энрике довела дело до победы в чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге чемпионов, где прервала гегемонию Реала, которая возобновилась и продолжается до сих пор. В Берлине каталонцы обыграли Ювентус 3:1.

Последний раз Барселона выигрывала Лигу чемпионов еще с Неймаром

Барселона является одним из традиционных фаворитов евросезона. По расценкам букмекеров Bwin, только 2 клуба имеют лучшие шансы на победу в Лиге чемпионов 2018/19. И среди них нет действующего обладателя трофея Реала, который только 6-й!

На победу Барсы коэффициент 7,5, тогда как на Манчестер Сити Гвардиолы и Ювентус с Роналду – 6,5. Каталонцы опережают все испанские клубы, а также таких фаворитов, как ПСЖ, Бавария и Ливерпуль.

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