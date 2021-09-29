"Манчестер Сіті – відмінний суперник. Після нічиєї з Брюгге ПСЖ було дуже важливо перемогти. Я щасливий, що забив. Останнім часом я не міг грати, це мій другий матч на цьому стадіоні. Я адаптуюся до нової команди.

Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0

Чим більше ми, Неймар, Мессі та Мбаппе, будемо грати разом, тим міцнішим буде наш зв'язок. Ми всі разом повинні прогресувати, вдосконалюватися і продовжувати викладатися на повну", – наводить слова Мессі офіційний сайт УЄФА.

До слова, Мессі нарешті відзначився забитим голом у складі ПСЖ, а парижани здолали Манчестер Сіті (2:0).

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі