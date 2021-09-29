"Манчестер Сити – отличный соперник. После ничьей с Брюгге ПСЖ было очень важно победить. Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде.

Первый гол Месси в Париже в видеообзоре матча ПСЖ – Манчестер Сити – 2:0

Чем больше мы, Неймар, Месси и Мбаппе, будем играть вместе, тем крепче будет наша связь. Мы все вместе должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную", – приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

К слову, Месси наконец-то отметился забитым голом в составе ПСЖ, а парижане одолели Манчестер Сити (2:0).

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси