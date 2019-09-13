Мессі ризикує пропустити старт Барселони в Лізі чемпіонів

Головний тренер каталонців Ернесто Вальверде розповів про фізичний стан своїх гравців. Вже завтра Барселона гратиме матч Прімери проти Валенсії, а у вівторок – старт у єврокубках проти Борусії Дортмунд.

"Валенсія змінила тренера, але це було всього два дні тому, тому мало що змінилося. З попереднім тренером команда досягла хороших результатів, тому в матчі з нами буде використовувати свою колишню схему.

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Повернення Мессі? Здавалося, що це буде невелика перерва для відновлення. Втім, розкрилися нові наслідки, тому ми вирішили не квапити події. Не знаю, чи повернеться він у вівторок (матч ЛЧ проти Борусії Д – прим.) або це буде пізніше.

Не буду заперечувати, що Лео важливий для нас. Він є ключовим гравцем, особливо в матчах з командами, які глибоко відходять назад. Ми сподіваємося, що він скоро повернеться.

Я не думаю, що Ракітіч сильно засмучений через непотрапляння до складу. У нас багато гравців в центрі поля. Для всіх було б новиною, якби Бускетс, Відаль або де Йонг не грали. Реальність така, що в центрі поля у Барси висока конкуренція.

Луїс Суарес? Вчора і сьогодні він провів тренування. Сподіваюся, поступово він буде повернеться до складу", – наводить слова Вальверде Marca.

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