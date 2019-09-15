Месси вернулся к тренировкам с Барселоной перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд

Звездный аргентинец близок к возвращению на поле после рецидива травмы.

Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе Барселоны, информирует Marca.

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Тренерский штаб каталонцев не хочет спешить с восстановлением нападающего, поэтому его участие в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д (17 сентября) под большим вопросом. Месси может полететь вместе с командой в Германию, однако остаться на трибуне, как это было в матче Примеры с Валенсией. Ранее Эрнесто Вальверде выразил сомнения относительно доступности аргентинца на стартовый матч еврокубков.

Напомним, Месси не сыграл ни одного официального матча в текущем сезоне из-за рецидива травмы икроножной мышцы.

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