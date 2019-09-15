toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси вернулся к тренировкам с Барселоной перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд

13:03 42 Читати українською
Месси вернулся к тренировкам с Барселоной перед матчем Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд
Лионель Месси / Reuters

Звездный аргентинец близок к возвращению на поле после рецидива травмы.

 

Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе Барселоны, информирует Marca.

Вальверде назвал игру 16-летнего Фати "ненормальной", однако не хочет сравнивать его с Месси

Тренерский штаб каталонцев не хочет спешить с восстановлением нападающего, поэтому его участие в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д (17 сентября) под большим вопросом. Месси может полететь вместе с командой в Германию, однако остаться на трибуне, как это было в матче Примеры с Валенсией. Ранее Эрнесто Вальверде выразил сомнения относительно доступности аргентинца на стартовый матч еврокубков.

Напомним, Месси не сыграл ни одного официального матча в текущем сезоне из-за рецидива травмы икроножной мышцы.

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль

blog_ava
Санжар признался, как мотивировал игроков Карпат на победу в матче с Ворсклой
07:30
299
Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Алавес
15:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук