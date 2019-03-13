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Месси обошел Иньесту по количеству матчей за Барселону в Лиге чемпионов – впереди только Хави

13 марта 23:20 84 Читати українською
Месси обошел Иньесту по количеству матчей за Барселону в Лиге чемпионов – впереди только Хави
Лионель Месси и Луис Суарес / Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

18’ Лионель Месси
31’ Филиппе Коутиньо
78’ Лионель Месси
81’ Жерар Пике
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

Этот матч стал 131-м для аргентинца в футболке Барселоны в Лиге чемпионов, таким образом Месси обогнал по этому показателю своего бывшего партнера Андреса Иньесту.

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На первом месте находится легенда "сине-гранатовых" Хави, в активе которого 151 матч за Барселону в Лиге чемпионов, сообщает статистический портал Opta.

Напомним, в матче 27 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано (3:1) Месси обошел Иньесту по количеству матчей в Ла Лиге.

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Лига чемпионов Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона - Лион Андрес Иньеста Андрес Иньеста Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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