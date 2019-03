Месси обошел Иньесту по количеству матчей за Барселону в Лиге чемпионов – впереди только Хави

Нападающий Барселоны Лионель Месси сыграл в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Этот матч стал 131-м для аргентинца в футболке Барселоны в Лиге чемпионов, таким образом Месси обогнал по этому показателю своего бывшего партнера Андреса Иньесту.

На первом месте находится легенда "сине-гранатовых" Хави, в активе которого 151 матч за Барселону в Лиге чемпионов, сообщает статистический портал Opta.

Напомним, в матче 27 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано (3:1) Месси обошел Иньесту по количеству матчей в Ла Лиге.

