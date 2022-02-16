Нападник ПСЖ Ліонель Мессі знову дав можливість говорити про себе у негативному контексті.

Аргентинець мав усі шанси стати героєм матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Кіліан Мбаппе заробив пенальті й віддав Мессі право виконати удар з 11-метрової позначки, однак Лео не зумів переграти Тібо Куртуа.

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Таким чином Мессі повторив антирекорд Тьєррі Анрі. Тепер саме ці два гравці ділять першість Ліги чемпіонів за кількістю нереалізованих пенальті – по 5. По чотири неточних ударів у Серхіо Агуеро та Рууда ван Ністелроя, повідомляє MisterChip.

Також цікаво, що до звітного матчу аргентинець жодного разу не хибив з пенальті у матчах проти Реала. Виступаючи за Барселону, Мессі реалізував усі шість таких ударів.

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До слова, у поточному розіграші Ліги чемпіонів Ліонель Мессі провів шість матчів у складі ПСЖ, в яких забив 5 голів. Водночас в рамках французької Ліги 1 в активі аргентинця 2 голи та 8 асистів за 14 поєдинків.

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