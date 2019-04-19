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Мессі – автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

18:07 383 Читать на русском
Мессі – автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі забив найкрасивіший гол тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів 1/4 фіналу турніру.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

Перший м'яч Мессі у ворота Манчестер Юнайтед, забитий на Камп Ноу, переміг у номінації за найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів.

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Зазначимо, що в голосуванні аргентинець випередив свого одноклубника Філіппе Коутінью, а також Давіда Нереса із Аякса, та вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Відеоновини Барселона - Манчестер Юнайтед
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