ПСЖ здобув комфортну перевагу завдяки точному удару Мессі і автоголу Хаджама. Для Лео це була 1000 результативна дія у клубній кар'єрі – 701 гол та 299 асистів за 841 матч. Втім, ПСЖ примудрився все розгубити ще до перерви. Доннарумма пропустив удар Бласа з дуже гострого кута, а Ганаго виявився найкращим на подачі кутового.

Мбаппе історичним голом довершив перемогу ПСЖ – парижани влаштували шалену перестрілку перед виїздом до Баварії

Парижанам щастить, що у них є Мбаппе. 24-річний нападник довів справу до перемоги у другій половині – асист на Данілу і гол, який дозволив Кіліану стати найкращим бомбардиром в історії ПСЖ. Тепер Мбаппе має 201 точний удар, а Кавані зупинився на позначці 200.