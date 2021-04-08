УЄФА визначився із гравцями, які претендують на звання найкращого за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Окрім Мбаппе та Де Брюйне на перемогу претендують Вінісіус та Жоржінью, інформує твіттер УЄФА.

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Кожен з них долучився до перемог своїх команд: Мбаппе та Вінісіус забили по два м'ячі, дозволивши ПСЖ та Реалу обіграти Баварію та Ліверпуль відповідно. Де Брюйне голом допоміг Манчестер Сіті мінмально обіграти Борусію Д, а Жоржінью асистом допоміг Челсі перемогти Порту. За свого фаворита можна проголосувати за посиланням.

До слова, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 13 та 14 квітня.

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