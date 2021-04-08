УЕФА определился с игроками, которые претендуют на звание лучшего по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме Мбаппе и де Брюйне на победу претендуют Винисиус и Жоржинью, информирует твиттер УЕФА.

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Каждый из них присоединился к победам своих команд: Мбаппе и Винисиус забили по два мяча, позволив ПСЖ и Реала обыграть Баварию и Ливерпуль соответственно. Де Брюйне голом помог Манчестер Сити минимально обыграть Боруссию Д, а Жоржинью ассистом помог Челси победить Порту. За своего фаворита можно проголосовать по ссылке.

К слову, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

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