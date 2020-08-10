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"Майже стояв на колінах, благаючи": екс-гравець ПСЖ не отримав шанс зіграти проти Маліновського і Ко

23:43 - Читать на русском
"Майже стояв на колінах, благаючи": екс-гравець ПСЖ не отримав шанс зіграти проти Маліновського і Ко
Тома Меньє / фото: Depophotos

Колишній захисник ПСЖ Тома Меньє розповів про своє прощання з французьким клубом.

"Дні народження в ПСЖ – це щось неймовірне. Коли я був у Брюгге, ми святкували дні народження, граючи в дартс або пул у барі, але тут це просто виходить за рамки. Але це просто відображає клуб: оренда палацу, оренда будинку, вечірки з сотнями людей. Ось коли ви бачите, що вони більше, ніж футболісти – вони зірки. Я завжди добре проводив час, але все це було трохи екстравагантно.

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Я б хотів зіграти в ЛЧ. Я був зі своїм агентом у Дортмунді і майже стояв на колінах, благаючи дозволити мені закінчити сезон в Лізі чемпіонів з ПСЖ. Мені просто потрібно було спакувати валізи, коли я отримав лист від юриста клубу, в якому говорилося, що мене більше не чекають, і я не можу більше приходити на тренування, навіть в останній тиждень. Я вважаю це дуже дивним", – цитує Меньє RTBF.

Нагадаємо, бельгійський захисник перейшов у Борусію Д на правах вільного агента ще наприкінці червня. "Джмелі" були готові відпустити Меньє назад у Париж, щоб він зміг допомогти команді Томаса Тухеля в Лізі чемпіонів, але ПСЖ не скористався цією можливістю. У чвертьфіналі французи зіграють проти Аталанти Руслана Маліновського.

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Ліга чемпіонів Тома Тома Меньє Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ
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