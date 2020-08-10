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Аталанта – ПСЖ: Тухель заявив, що екс-зірка УПЛ може стати героєм чвертьфіналу Ліги чемпіонів

20:11 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Тухель заявив, що екс-зірка УПЛ може стати героєм чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Томас Тухель / фото: ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від протистояння з Аталантою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 12 серпня.

 

"Хороша гра в захисті буде дуже важливим фактором проти Аталанти. У них абсолютно унікальний стиль. Вони атакують усіма своїми гравцями, весь час просуваються вперед і всюди пресингують. Їм подобається діяти з обома дуже атакуючими флангами, вони роблять навіси, але також можуть наносити удари з далекої відстані.

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Все це означає, що ми повинні бути дуже зосереджені в захисті і намагатися не поступатися, але ми знаємо, що буде дуже складно зберегти власні ворота "сухими" проти такої команди, як Аталанта. Кейлор Навас міг би стати ключовим гравцем, тому що він завжди спокійний і має великий досвід у цьому турнірі.

Щодо Аталанти, то їхній номер 10, Алехандро Гомес, завжди вільно переміщується. Він намагається взаємодіяти з іншими гравцями на невеликому просторі", – сказав Тухель в ефірі beIN Sports.

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Теги
Алехандро Папу Алехандро Папу Гомес ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ
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