Аталанта – ПСЖ: Тухель заявив, що екс-зірка УПЛ може стати героєм чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Хороша гра в захисті буде дуже важливим фактором проти Аталанти. У них абсолютно унікальний стиль. Вони атакують усіма своїми гравцями, весь час просуваються вперед і всюди пресингують. Їм подобається діяти з обома дуже атакуючими флангами, вони роблять навіси, але також можуть наносити удари з далекої відстані.

Аталанта – ПСЖ: Маліновський і компанія отримали арбітра, який став символом перемог парижан

Все це означає, що ми повинні бути дуже зосереджені в захисті і намагатися не поступатися, але ми знаємо, що буде дуже складно зберегти власні ворота "сухими" проти такої команди, як Аталанта. Кейлор Навас міг би стати ключовим гравцем, тому що він завжди спокійний і має великий досвід у цьому турнірі.

Щодо Аталанти, то їхній номер 10, Алехандро Гомес, завжди вільно переміщується. Він намагається взаємодіяти з іншими гравцями на невеликому просторі", – сказав Тухель в ефірі beIN Sports.

Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті