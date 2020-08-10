"Почти стоял на коленях, умоляя": экс-игрок ПСЖ не получил шанс сыграть против Малиновского и Ко

"Дни рождения в ПСЖ – это нечто невероятное. Когда я был в Брюгге, мы праздновали дни рождения, играя в дартс или пул в баре, но здесь это просто выходит за рамки. Но это просто отражает клуб: аренда дворца, аренда дома, вечеринки с сотнями людей. Вот когда вы видите, что они больше, чем футболисты – они звезды. Я всегда хорошо проводил время, но все это было немного экстравагантно.

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Я бы хотел сыграть в ЛЧ. Я был со своим агентом в Дортмунде и почти стоял на коленях, умоляя позволить мне закончить сезон в Лиге чемпионов с ПСЖ. Мне просто нужно было упаковать чемоданы, когда я получил письмо от юриста клуба, в котором говорилось, что меня больше не ждут, и я не могу больше приходить на тренировки, даже в последнюю неделю. Я считаю это очень странным", – цитирует Менье RTBF.

Напомним, бельгийский защитник перешел в Боруссию Д на правах свободного агента еще в конце июня. "Шмели" были готовы отпустить Менье обратно в Париж, чтобы он смог помочь команде Томаса Тухеля в Лиге чемпионов, но ПСЖ не воспользовался этой возможностью. В четвертьфинале французы сыграют против Аталанты Руслана Малиновского.

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