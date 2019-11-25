Матвієнко сподівається перервати провальну серію Шахтаря у матчах проти Манчестер Сіті

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко оцінив шанси своєї команди у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Гру Манчестер Сіті проти Аталанти не переглядали, але дивилися інші матчі "містян", а також нашу минулу гру з ними.

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Будь-який футболіст Шахтаря, маючи достатньо мотивації, може грати в такій команді як Манчестер Сіті. Наш чемпіонат недостатньо сильний, але я впевнений, що кожен наш гравець готовий грати в Манчестер Сіті. Ніколи не чув про "манчестерське прокляття". Але, сподіваюся, ми його перервемо", – цитує Матвієнка Sport.ua.

Нагадаємо, у "гірників" не надто приємна історія протистоянь з Манчестер Сіті – одна перемога і чотири поразки (загальний рахунок – 2:15).

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